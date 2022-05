Tras una nueva y apasionante jornada de los playoffs en la NBA, los Celtics derrotaron a los Heat en calidad de visitante y emparejaron la serie.

Las Finales de la Conferencia Este siguen avanzando con el alto nivel que se esperaba. Cada equipo que sigue en competencia buscará dar lo mejor de sí para quedarse con el campeonato de zona e ir por el título de la liga.

Miami recibió a Boston en el segundo juego de la llave luego de haberse quedado con la victoria en el arranque. Pero los dirigidos por Ime Udoka tuvieron una rápida respuesta.

Liderados por Jayson Tatum y sus 27 puntos, seguido por Marcus Smart y Jaylen Brown con 24 tantos, el equipo ‘Celta’ silenció el FTX Arena con un gran nivel de juego.

Jayson Tatum led the @celtics in scoring with 27 (8/13 FGM) in their Game 2 victory to even the series! #BleedGreen@jaytatum0: 27 PTS, 5 REB, 5 AST, 4 3PM pic.twitter.com/05y0ItXwvg

— NBA (@NBA) May 20, 2022