La NBA continúa con el desarrollo de los apasionantes playoffs y para este jueves 19 de mayo contempla un nuevo partido en su cartelera.

Se trata del segundo juego correspondiente a las Finales de la Conferencia Este que se disputa entre los Heat y los Celtics, dos equipos de renombre.

Ambas franquicias tienen argumentos para pelear por el título de la zona y también pata luchar por el campeonato de la National Basketball Association.

En el primer partido, Miami se quedó con la victoria por 118-107 en el FTX arena con gran actuación de Jimmy Butler y diese pusieron arriba en la serie por 1 – 0.

Pero los de Boston quieren demostrar que no pondrán las cosas fáciles e irán por la revancha como visitante para igualar el global y poder extender la llave.

Las apuestas están bastante igualadas para esta noche, aunque los Heat parecen estar mejor posicionados para esta noche. Se considera la localía y el resultado del primer juego.

Otro factor a tener en cuenta es que hasta el momento, los de Miami no han perdido en casa en lo que va postemporada. Esto mantiene una gran esperanza para los dirigidos por Erik Spoelstra.

Pero la liga acostumbra a brindar grandes espectáculos y no se puede dar nada por hecho. Así, el partido de playoffs en la cartelera de la NBA para este jueves promete alta intensidad:

Horario para el juego 2 de las Finales de Conferencia Este:

Jimmy Butler (41 points, 4 steals, 3 blocks) WENT OFF for @MiamiHEAT in Game 1.

Jayson Tatum (29 points, 4 steals), @celtics look to respond in Game 2.

☘️ 8:30 PM ET on ESPN 🔥 pic.twitter.com/nqzUxPRHDj

— NBA (@NBA) May 19, 2022