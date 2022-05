La NBA ya vive la parte final de su temporada 2021-22 y en el cuadro de playoffs contempla un atractivo partido en su cartelera para este día martes.

Esta noche se disputará el primer juego de las finales de la Conferencia Este. Los Heat se medirán ante los Celtics en una serie que comenzará en el FTX Arena.

Considerando el panorama general, con la otra Conferencia, este parece ser el enfrentamiento más parejo, al menos en la previa. Además, cuenta con importantes figuras de cada lado.

Desde Miami confían en Jimmy Butler, quien tuvo grandes actuaciones en las fases anteriores. En tanto, los de Boston tienen como principal figura a Jayson Tatum, jugador clave de la franquicia.

EASTERN.

CONFERENCE.

FINALS.

For the 2nd time in 3 years… the @celtics and @MiamiHEAT will compete for a spot in the NBA Finals!

Series starts at 8:30 PM ET on ESPN. pic.twitter.com/OxvV0mvd4l

— NBA (@NBA) May 17, 2022