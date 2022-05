La emoción de la NBA se vive el máximo con el desarrollo de su postemporada y en la jornada dominical los Celtics se clasificaron a las finales de la Conferencia Oeste tras vencer a los Bucks.

En uno de los emparejamientos más atractivos de la ronda de semifinales, ambas franquicias disputaron la serie partido a partido. La igualdad entre ambos obligó a disputar el séptimo partido.

Boston disfrutó de la localía en este último duelo y, con el apoyo de su público, pudieron dar el golpe final para poner la serie 4 – 3 a su favor.

Los dirigidos por Ime Udoka comenzaron cayeron el primer cuarto por 20-26, pero en los demás parciales se mostraron sólidos ganando 28-17; 31-21 y 30-17. El marcador final fue 109 – 81.

Grant Williams fue el máximo anotador de este juego decisivo, aportando con 27 puntos. Por detrás apareció Jason Tatum con 23 tantos, siendo fundamental en la campaña de los Celtics.

☘️ @Grant2Will was letting it FLY in Game 7, setting a Playoff career-high with 27 points and 7 three-pointers made to power the @celtics to the Eastern Conference Finals! #BleedGreen

27 PTS | 6 REB | 2 BLK | 7 3PM pic.twitter.com/qr32YInPbm

— NBA (@NBA) May 16, 2022