La postemporada de la NBA continúa con su apasionante desarrollo y en la pasada jornada de jueves los Heat clasificaron a las finales de la Conferencia Este.

Tras derrotar a los 76ers en el sexto juego de la serie, los de Miami se quedaron con un 4 – 2 en el global que les permitió dar el siguiente paso.

El partido se disputó en el Wells Fargo Center de Filadelfia, razón por la que los ‘Sixers’ esperaban un mejor resultado inspirado por el apoyo local.

A pesar de tener el público a su favor, los dirigidos por Doc Rivers no pudieron plasmar un buen nivel de juego y fueron superados por el equipo de Erik Spoelstra.

Fue un duelo con desarrollo ajustado que pudo haber tomado varios caminos. Miami se impuso en el primer y tercer cuarto por 28-25 y 25-15 respectivamente. En tanto, Philadelphia se quedó con el segundo y con el último parcial por 23-21 y 27-25. El marcador final fue 90 – 99 a favor de los Heat.

🔥 @JimmyButler poured in 23 points in the second half to lead the @MiamiHEAT to the Game 6 win to close out the series & advance to the Eastern Conference Finals! #HEATCulture

🏀 32 PTS | 8 REB | 2 BLK pic.twitter.com/k06I0IN0Oi

— NBA (@NBA) May 13, 2022