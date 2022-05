Los playoffs de la NBA continúan con su apasionante desarrollo y para este domingo llegan con una atractiva cartelera de dos duelos decisivos.

Tras la clasificación de los primeros equipos a las finales de sus respectivas Conferencias, la liga tuvo una pausa en la postemporada antes del séptimo juego.

En el Oeste, los Warriors se clasificaron tras derrotar a los Grizzlies en seis partidos, quedándose arriba por un global de 4 – 2. Ahora esperan a su rival que saldrá entre los Dallas o los Phoenix.

Por otra parte, en el Este los Heat ya están en las finales luego de haber dejado en el camino a los 76ers con la serie 4 – 2 a su favor. Su oponente para la próxima fase saldrá del ganador entre Milwaukee y Boston.

Para este domingo 15 de mayo la NBA llega con una nueva cartelera de atractivos duelos de playoffs donde se definirán los últimos cupos para las finales de conferencia.

Los primeros en saltar a la cancha serán los Celtics, que recibirán a los Bucks en el TD Garden en el séptimo y último juego de la serie. Los de Boston cuentan con la localía, pero los de Milwaukee no pondrán las cosas fáciles.

Más tarde, los Suns serán locales ante los Mavericks en el último de los partidos de esta fase de postemporada. El equipo de Phoenix tiene un leve favoritismo en las apuestas pero Dallas puede confiar en Luka Doncic y en sus actuaciones que llevan al triunfo.

Horario;

🚨 We’ve got a pair of WIN or GO HOME Game 7s today! 🚨#NBAPlayoffs presented by Google Pixel continue today on ABC & TNT pic.twitter.com/v6LGWz9wfG

— NBA (@NBA) May 15, 2022