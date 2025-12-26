Disney, Warner y Universal: solo un estudio dominó la taquilla a nivel mundial durante el 2025 con cifras imponentes

Ya estamos terminando el año, y si bien gran parte de la atención está puesta en lo que será el 2026, aún se siguen realizando balances y análisis en diferentes áreas, incluyendo en la industria cinematográfica.

En este contexto, recientemente se dio a conocer el rendimiento que tuvieron los grandes estudios de Hollywood a nivel de recaudación en la taquilla mundial.

Sin mayores sorpresas, el primer lugar se lo adjudicó una vez más Walt Disney Studios, logrando la hazaña por segundo año consecutivo. Hay que recordar que en 2023 fue interrumpido por Universal Pictures.

La casa del ratón Mickey tuvo como principal arma a Zootopia 2 y el remake live-action de Lilo & Stitch, ocupando el 2º y 3º puesto de las películas más taquilleras del año respectivamente. El 1º lugar le pertenece a Ne Zha 2, de Beijing Enlight Pictures.

Otro punto a destacar es que el gigante del entretenimiento no solo se posicionó el estudio con más recaudación, sino que también marcó un hito al superar los $6.000 millones de dólares, siendo la quinta vez en lograrlo (junto a 2016, 2017, 2018 y 2019). Además, sigue sumando con el reciente estreno de Avatar: fuego y cenizas.

Más atrás, con una diferencia considerable, aparece Warner Bros. Pictures, una de las firmas con presencia importante en el mercado y que ha estado en la palestra durante el último mes.

El estudio cerrará el año con más de $4.300 dólares a nivel global, con Una película de Minecraft (4º) y F1: La película (8º) siendo las más taquilleras. En tanto, Superman se ubica novena.

El podio lo cierra otro gigante que siempre dice presente: Universal Pictures, con más de $3.200 dólares estimados. La compañía también tiene dos cintas dentro del Top 10 más taquillero: Jurassic World: Rebirth (5º) y Cómo entrenar a tu dragón (7º).

Más atrás aparecen Paramount Pictures como cuarto con recaudaciones globales estimadas entre $1.400/1.600 millones y Sony Pictures, impulsada complementariamente por Crunchyroll, con estimaciones entre $1.000/1.200 millones.

*Las estimaciones del 3º al 5º lugar responden a que los estudios no publican las cifras consolidadas de forma oficial en tiempo real.