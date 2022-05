La noche del viernes, tras una nueva jornada de NBA, los Warriors se quedaron con la victoria definitiva ante los Grizzlies y se clasificaron a las finales de la Conferencia Oeste.

Los playoffs de la National Basketball Association demuestran día a día ser un emocionante proceso de la mejor liga de básquetbol a nivel mundial.

En un atractivo emparejamiento de semifinales de conferencia, Golden State se impuso ante Memphis por un global de 4 – 2. Así, la serie se alargó hasta el sexo juego, brindando mucha emoción duelo tras duelo.

El equipo de San Francisco ganó en el primer y en el último cuarto, mientras que los ‘Osos’ estuvieron arriba en el segundo y tercer parcial, aunque con menos puntos de ventaja.

Klay Thompson lideró a los Warriors anotando 30 puntos, ganando 8 rebotes y dando 2 asistencias, siendo clave para la victoria del equipo. El resultado final fue de 110 – 96.

Game. 6. Klay! @KlayThompson's 30 points and 8 threes power the @warriors to the West Finals! pic.twitter.com/kEdAgdyCmt

— NBA (@NBA) May 14, 2022