El alto costo de la vivienda y las mayores exigencias bancarias han hecho que acceder a un crédito hipotecario sea cada vez más difícil en Chile. Frente a ese escenario, surge una pregunta clave: ¿cuánto debe ganar una persona para comprar una vivienda?.

De acuerdo con los criterios que utilizan actualmente las entidades financieras, el primer requisito es contar con un pie mínimo. En este caso, si el comprador aporta $10 millones, equivalente al 10% del valor del inmueble, el banco financiaría los $90 millones restantes mediante un crédito hipotecario.

Ese monto suele pagarse en plazos de 20 a 30 años, con tasas de interés que hoy se ubican entre el 4% y 5% anual, según información de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y simuladores de bancos. Bajo esas condiciones, el dividendo mensual de un crédito de $90 millones puede bordear los $500 mil.

Uno de los puntos centrales en la evaluación crediticia es el nivel de ingresos. Los bancos establecen que el dividendo no puede superar entre el 25% y 30% del ingreso líquido mensual, lo que implica que, para enfrentar una cuota de ese monto, el comprador debe ganar entre $1,7 y $2 millones líquidos al mes.

Sin embargo, el sueldo no es el único factor que se considera. Las entidades financieras también revisan la estabilidad laboral, el historial crediticio, la existencia de deudas vigentes y el nivel de endeudamiento general del solicitante.

A eso se suman los gastos posteriores a la compra, como gastos comunes, contribuciones, seguros obligatorios y servicios básicos, lo que eleva el costo real mensual de mantener la vivienda.

Este mismo cálculo ha sido explicado recientemente en redes sociales. En TikTok, la cuenta rutafinanciera detalló de manera fácil y rápida cuánto hay que ganar para acceder a un crédito hipotecario bajo este escenario.

Revisa el video: