La NBA continúa con el desarrollo de los apasionantes playoffs y para este viernes tiene en cartelera un único partido que podría ser decisivo en la primera ronda.

Tras la jornada de jueves, se definieron tres nuevos clasificados para la siguiente fase de la postemporada. Las semifinales de conferencia ya van tomando forma.

En el primer juego, los Raptors cayeron como locales ante los 76ers. Con este resultado, los de Filadelfia avanzan de ronda con la serie 2 – 4 a su favor.

Los Pelicans tampoco pudieron alargar hasta el séptimo duelo y cayeron por el mismo global ante los Suns. La franquicia de Phoenix avanzó superando una llave con más complicaciones de las que se esperaban.

Cerrando la fecha, los Jazz perdieron en casa y así los Mavericks, quienes también festejaron ante el público rival, avanzan a la próxima fase de postemporada con un 2 – 4 a su favor.

Resultados:

The @sixers (4-2), @Suns (4-2) & @dallasmavs (4-2) all WON & ADVANCED to the Conference Semis Thursday night! pic.twitter.com/gqjg8Ai3PW

Para este viernes 29 de abril la NBA tiene en su cartelera un solo partido programado que podría definir la primera ronda de los playoffs.

Se trata del sexto juego entre los Timberwolves y los Grizzlies. Los ‘Osos’ llegan con la primera opción de avanzar, ya que lideran la serie 2 – 3.

El equipo de Memphis ha perdido un duelo en casa y otro como visitante. Para esta oportunidad decisiva jugarán nuevamente en el Target Center y podrían celebrar ante el público rival.

Si ganan, se meten en las semifinales de la conferencia, donde deberán enfrentar a los Golden State Warriors. En caso de perder, obligaría a una definición en el séptimo y último juego.

The @memgrizz look to advance.

The @Timberwolves seek a Game 7.

WHO WILL WIN Game 6 tonight at 9pm/et on ESPN!? pic.twitter.com/1YQPSkb2AB

— NBA (@NBA) April 29, 2022