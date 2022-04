La NBA no se detiene y sigue con el desarrollo de los apasionantes playoffs de esta edición 2021-22 que para este jueves llega con una nueva cartelera de partidos.

Tras la jornada de miércoles se definieron dos llaves. Los Bucks vencieron a los Bulls con la serie 4 – 1 y jugarán la semifinal ante los Boston Celtics.

En San Francisco los Warriors se impusieron, también por 4 – 1, ante los Nuggets y avanzan a la siguiente ronda a la espera de un rival que saldrá entre los Grizzlies y los Timberwolves.

Resultados de los duelos:

Nikola Jokic was incredible in Game 5 for the @nuggets .

Para este jueves 28 de abril la NBA nos ofrece una cartelera con tres partidos que pueden ser decisivos en la conformación de la segunda ronda de los playoffs.

Abriendo la jornada, los Raptors recibirán a los 76ers. La serie está 3 – 2 a favor de Filadelfia y podrían festejar en la cara de los canadienses si se quedan con el quinto juego.

En el Smoothie King Center los Pelicans se medirán ante los Suns con la ilusión de emparejar y estirar la llave. El equipo de Phoenix tiene la serie 3 – 2 a favor y podría avanzar a la siguiente fase jugando como visita.

El último de los duelos será entre los Jazz y los Mavericks, con la misma situación de los otros enfrentamientos. La franquicia de Dallas está arriba por 3 – 2 y hoy podría festejar fuera de casa.

Horarios:

It’s win and advance for the @sixers, @Suns and @dallasmavs while the @Raptors, @PelicansNBA and @utahjazz all look to force GAME 7’s!

The #NBAPlayoffs presented by Google Pixel continue tonight on TNT & NBA TV pic.twitter.com/CgrFC083YT

— NBA (@NBA) April 28, 2022