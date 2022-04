Poco a poco se va conformando el cuadro para la segunda ronda de los playoffs de la NBA y en la pasada jornada de jueves los Suns derrotaron a los Pelicans avanzando de fase.

El equipo de Phoenix llegaba hasta el Smoothie King Center en Luisiana con la primera opción para quedarse con la llave. Aprovecharon la oportunidad y celebraron lejos de casa.

La serie estaba 3 – 2 a favor de los Soles y era uno de los emparejamientos que más sorprendió debido a la lucha que dieron los de Nueva Orleans.

Con la necesidad de llegar hasta el sexto juego, el último duelo partió bastante parejo, incluso los dirigidos por Monty Williams no sacaron ventaja hasta los últimos dos cuartos.

Chris Paul fue el máximo anotador de la noche con 33 puntos y destacó anotando 14/14 tiros. Consiguió 100% de porcentaje en tiros de campo y en triples.

14 for 14!

No one has made as many shots without a miss in the postseason as @CP3 did in the @Suns series-clinching win. pic.twitter.com/pOzjs1fkXe

— NBA (@NBA) April 29, 2022