La NBA sigue en desarrollo con la etapa de playoffs y para este jueves llega con nuevos partidos que mantendrán en alto la emoción de la liga. Tras la jornada de miércoles se registraron interesantes resultados que demuestran la competitividad de la primera ronda de postemporada.

Los primeros en saltar a la cancha fueron los Celtics, quienes vencieron como locales a los Nets. Con este triunfo los de Boston se ponen 2-0 arriba en la serie y ahora deberán jugar los próximos duelos en el Barclays Center. Kevin Durant fue el máximo anotador con 27 puntos, pero no fueron suficientes para darle el triunfo a su equipo.

En Toronto los Raptors sufrieron una dura derrota ante los 76ers. Los canadienses perdieron por tres puntos que fueron anotados sobre la bocina del último segundo y pasan a estar 3-0 abajo. Joel Embiid destacó con 33 puntos y fue quien le dio la victoria a los de Filadelfia a último momento.

El último de los duelos fue uno de los más atractivos de la noche, con los Bucks cayendo en casa ante los Bulls. El equipo de Chicago tuvo una notable mejora en comparación al primer juego y pudieron igualar la serie 1-1. DeMar DeRozan aportó con 41 puntos, siendo clave para dejar la llave abierta para los próximos partidos en Chicago.

Resultados:

76ERS/RAPTORS Game 4: Sat. 2:00pm/et on TNT pic.twitter.com/CdKnQ0Pvj2

🔔 @JHarden13 & @TyreseMaxey combined for 38 PTS in the @sixers Game 3 victory to take a 3-0 lead!

Para la jornada de este jueves 21 de abril, la NBA nos ofrece una nueva cartelera de playoffs con tres atractivos partidos. Las franquicias siguen luchando para dar el primer paso de cara al título.

En Minnesota los Timberwolves recibirán a los Grizzlies en una serie que se mantiene pareja 1-1. Los ‘Lobos’ consiguieron un triunfo como forasteros y hoy tienen importantes opciones para ampliar la ventaja en casa.

Otro emparejamiento que se mantiene igualado es el de los Jazz contra los Mavericks. El combinado de Utah también rescató una victoria fuera de casa y hoy recibirán a los de Dallas con la posibilidad de ponerse 2-1 arriba.

El último de los duelos será entre los Nuggets y los Warriors. En este caso, los de San Francisco tiene la ventaja por 2-0 y ahora los de Denver deberán aprovechar la localía para igualar mejorar las cosas.

Horarios:

The #NBAPlayoffs presented by Google Pixel continue tonight on TNT & NBA TV!

▪️ The Grizzlies & Timberwolves each seek a 2-1 series lead

▪️ Jalen Brunson follows up 41-point outing with Mavs/Jazz tied 1-1

▪️ Steph (34 PTS off bench in Game 2), Warriors seek 3-0 lead in Denver pic.twitter.com/VFfZb8uPF4

— NBA (@NBA) April 21, 2022