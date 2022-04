La NBA sigue con la emocionante fase de playoffs que para este miércoles llega con nuevos partidos que mantienen la competencia al máximo. Tras la jornada de martes, hay resultados que revisar que conforman el panorama de interesantes llaves.

El FTX Arena fue el escenario para el triunfo de los Heat ante los Hawks. Con Jimmy Butler aportando 45 puntos, los miamenses se impusieron en el marcador final y dejaron la serie 2-0 a su favor. Ahora se preparan para jugar los duelos en Atlanta.

Los Grizzlies hicieron lo propio con los Timberwolves, ganando el enfrentamiento que los dejó igualados 1-1 tras dos cruces en casa. Los ‘Osos’ se recuperaron del primer golpe y esta vez pasaron por encima de sus rivales. Ja Morant destacó como el máximo anotador de la noche con 23 tantos.

Finalizando la jornada los Suns cayeron sorpresivamente ante los Pelicans. Con este resultado la serie quedó igualada 1-1 tras los primeros duelos en Phoenix. Brandon Ingram lideró a los de Nueva Orleans a la victoria con 37 puntos.

Resultados:

Para este miércoles 20 de abril la NBA tiene en cartelera tres partidos en playoffs, continuando con la ronda de enfrentamientos de la primera llave.

Los primeros en saltar a la cancha serán los Celtics, quienes recibirán a los Nets. Por ahora, los de Boston llevan la ventaja por 1-0 y quieren estirarla esta tarde en el TD Garden.

En Toronto, los Raptors recibirán a los 76ers. El equipo canadiense va por debajo en la serie por 0-2 y esperan quedarse con la victoria en casa para mantenerse con opciones reales de avanzar.

Más tarde, el último de los duelos será en el Fiserv Forum entre los Bucks y los Bulls. La franquicia de Milwaukee va 1-0 arriba y pretenden ampliar la ventaja para llegar a los juegos de Chicago con mayor tranquilidad.

Horarios:

#NBAPlayoffs presented by Google Pixel continue tonight on TNT & NBATV!

▪️ BOS, BKN coming off epic G1, ending w/ Tatum game-winner

▪️ TOR looks to get back in series at home, PHI looks to ride strong play from Embiid, Maxey

▪️ Giannis, MIL seek 2-0 lead while CHI seeks split pic.twitter.com/Yuvf6zm6l1

— NBA (@NBA) April 20, 2022