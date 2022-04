La jornada de miércoles se vivió una nueva fecha de los playoffs de la NBA y los Bulls empataron la serie ante los Bucks con una destacada actuación de DeMar DeRozan.

El equipo de Chicago llegaba luego de caer en el primer duelo con un bajo nivel de juego en los dos aros. Para esta ocasión hubo declaraciones de los protagonistas que prometían no volver a jugar así de mal.

Con una previa encendida existía una alta expectativa sobre lo que harían los Toros. En definitiva cumplieron con su trabajo y se mostraron sólidos en aspecto ofensivo y defensivo.

El marcador final terminó 110 – 114 a favor de los Bulls. Pero como era de esperarse, los de Milwaukee no hicieron las cosas fáciles y lucharon hasta el final.

A ratos parecía que los locales darían vuelta la situación, sin embargo, apareció la figura de DeRozan. El número 11 resultó ser clave para la victoria como visitantes.

‘Deebo’ lideró a su equipo y aportó con 41 puntos siendo el máximo anotador de la noche. Además, dio 4 asistencias, ganó 7 rebotes e hizo 2 bloqueos, todo en 44 minutos de juego.

En cuanto a las estadísticas, la figura de Chicago terminó con un 51.6% en tiros de campo y 100% en tiros libres. No anotó tiros de tres puntos en sus dos intentos.

DeMar DeRozan was IN HIS BAG in Game 2. He WENT OFF for a Playoff career-high 41 PTS to even the series at 1-1! #BullsNation@DeMar_DeRozan: 41 PTS, 7 REB, 4 AST, 2 BLK

BUCKS/BULLS Game 3: Fri. 8:30pm/et on ABC#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/og9t7cXuZY

