Uno de los resultados más llamativos en la jornada de jueves en la NBA fue la derrota de los 76ers ante los Pistons, en la cual se responsabiliza a James Harden.

Míchigan albergó uno de los primeros juegos de la pasada fecha, el cual no suponía mayor atractivo. La diferencia entre ambas franquicias apuntaba a una victoria sin complicaciones de los ‘Sixers’, sin embargo, se dio la gran sorpresa.

Los de Detroit han sido uno de los peores equipos en esta temporada 2021-22 y actualmente se posicionan penúltimos en la Conferencia Este con un global de 21-56 (considerando el último triunfo).

Por su parte, los de Filadelfia tenían mayor regularidad y estaban disfrutando de un impulso con el alza de nivel de ‘La Barba’, sin embargo las cosas comienzan a complicarse. Con esta caída, hoy son cuartos del este con un 46-30 y el jugador vuelve a ser criticado.

El marcador final del encuentro fue 102 – 94 a favor de los Pistons. Cade Cunningham fue la figura de los locales con 27 puntos y, a pesar de los esfuerzos, los 37 tantos conseguidos por Joel Embiid no fueron suficientes.

Como ha sido costumbre desde la llegada de Harden a los 76ers, los ojos estuvieron sobre él y la asociación con Embiid. Sin embargo, está pasando por un mal momento y va quedando muy atrás de su compañero y no cumpliendo con las expectativas.

No es la primera vez que el juego del escolta es criticado y así lo hicieron notar algunos fanáticos en redes sociales durante el desarrollo del compromiso. Parece que terminará otro año NBA con más penas que glorias.

Cade Cunningham played like a seasoned vet leading the @DetroitPistons to victory at home!@CadeCunningham_: 27 PTS, 6 AST, 4 STL pic.twitter.com/zQtJSMBhz2

— NBA (@NBA) April 1, 2022