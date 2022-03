“La Barba” crece en Filadelfia: James Harden vive un gran momento con los 76ers

James Harden ha tenido un alza notable en su nivel de juego desde que se unió a los Philadelphia 76ers y es un aporte claro para los triunfos del equipo.

En el último duelo, los ‘Sixers’ vencieron cómodamente a los New York Knicks por 123 – 108. Fue un partido importante para ‘La Barba’, ya que tuvo un gran desempeño, pero también era la primera vez que jugaba en su nueva casa.

Luego de que se confirmara el traspaso desde los Nets, el escolta estaba impedido de entrar a la cancha por una lesión que incluso lo dejó fuera del NBA All-Star.

Las complicaciones físicas hicieron que se postergara su ansiado debut con los 76ers. Existía gran expectación por parte de los aficionados, ya que venía de un mal momento con los de Brooklyn y no se sabía cómo iba a responder en esta nueva etapa.

Desde su llegada a Filadelfia, la franquicia ha disputado siete partidos, cuatro como locales si se cuenta el de ayer frente a los Knicks. Harden estuvo presente en los últimos tres, debutando recién en el Wells Fargo Center.

26 PTS (8-13 FGM) | 9 REB | 9 AST @JHarden13 orchestrated the @sixers offense to lift them to victory, logging their 4th straight win!

The 76ers are 3-0 in James Harden's first 3 starts 🔥 pic.twitter.com/Fhzm4PB7b5

— NBA (@NBA) March 3, 2022