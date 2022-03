La NBA continúa con el desarrollo de su temporada regular que está cada vez más intensa y para este jueves nos ofrece una cartelera con nuevos partidos. Tras la jornada de miércoles, hay varios resultados que revisar y aumentaron la emoción de la competencia.

El TD Garden albergó uno de los partidos más atractivos entre los Celtics y los Heat, un juego clave en la parte alta de la Conferencia Este. Los miamenses lograron quedarse con la victoria y alcanzar el primer lugar de la tabla con un 49.28, asegurando su clasificación a playoffs a falta cinco fechas. Por su parte, los de Boston bajaron a la cuarta posición con un 47-30.

Más tarde en Texas, los Spurs cayeron ante los Grizzlies con un marcador más apretado de lo que se esperaba. De esta manera, los de San Antonio cayeron al onceavo puesto de la Conferencia Oeste con un 31-45. Para los ‘Osos’ las cosas siguen andando y aseguraron la segunda plaza del oeste con un 54-23.

San Francisco fue el escenario de un duelo intenso y de los más llamativos, entre los Warriors y los Suns. Con el marcador igualado durante todo el partido, fue sobre el final que los Soles brillaron y se quedaron con el triunfo llegando a un 62-14, liderando el oeste. Con esta derrota, los Guerreros no pudieron mantener el tercer puesto en la misma tabla y hoy son cuartos con una marca de 48-29.

Otro de los partidos que cerraron la jornada fue el de los Trail Blazers contra los Pelicans. El combinado de Portland cayó como local y siguen en un mal momento, ocupando el puesto 13 del oeste con un 27-49. Los de Nueva Orleans lograron abrochar una importante victoria, llegando a un récord de 33-43, siendo novenos del oeste y entrando en los pla-in.

🧊 41 PTS, 8 AST, 2 STL, 4 3PM 🧊 @TheTraeYoung erupted for 41 points in just 3 quarters of play to propel the @ATLHawks to their 3rd straight win! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/5JrHr3KgPb

Para este jueves 31 de marzo la NBA contempla una cartelera de cinco atractivos partidos en su programación que mantendrán en alto la emoción de la noche.

En Nueva York los Nets recibirán a los Bucks en un juego con mucho que decir en la Conferencia Este. Los de Brooklyn quieren sumar como locales para mejorar su 40-36 que los mantiene octavos en la tabla y más cerca del décimo lugar que del séptimo. En tanto, los de Milwaukee quieren recortar distancia con los líderes, siendo segundo con un global de 47-28.

Más tarde los Bulls se medirán ante los Clippers. Los de Chicago no tienen margen de error y quieren aumentar su 44-32 que los mantiene quintos en la Conferencia Este, perseguidos muy de cerca por los sextos y con probabilidad de salir de zona playoffs. Por su parte, los angelinos llegan sin mucho que cambiar respecto a su 37-39 que los tiene octavos en la Conferencia Oeste.

El último de los partidos será entre los Jazz y los Lakers, con ambas franquicias luchando para mantener posiciones en el oeste. Los de Utah son sextos, al filo de la clasificación a playoffs con un 45-31. En tanto, los oro y púrpura se presentan como décimos, con un 31-44 en el límite de la zona de play-in y seguido de cerca por los onceavos.

The Bucks take on the Nets, Paul George looks to follow up his 34-point outburst in his return and more during tonight's slate!

TNT 📺

NBA League Pass ⤵️https://t.co/QFSPrIbwYP pic.twitter.com/wsEGHugIA0

— NBA (@NBA) March 31, 2022