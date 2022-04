La jornada de jueves en la NBA tuvo varios partidos claves y Chicago Bulls pudo salir victorioso de su encuentro gracias a un inspirado DeMar DeRozan.

Cada vez falta menos para que la temporada regular 2021-22 llegue a su final y las franquicias luchan por conseguir sus objetivos. La clasificación directa a playoffs es la máxima aspiración, mientras que los play-in son una segunda oportunidad para seguir avanzando de ronda.

Los primeros seis equipos de cada conferencia aseguran un lugar en playoffs, mientras que desde el séptimo al décimo lugar lucharán en play-in por un cupo más. El escenario competitivo es muy interesante, con alta intensidad.

En este contexto, la franquicia de Illinois se presentó a pasado duelo con un global de 44-32, en la quinta posición de la Conferencia Este. Luchaban para mantenerse cómodamente en lugares de avanzada.

Su rival fueron los Clippers, con una regularidad media, siendo octavos del oeste en la NBA ,sin mucho que disputar con un registro, hasta ese momento, de 37-39.

El desarrollo del partido fue bastante igualado y se tuvo que definir en un tiempo de prórroga en el cual los Bulls se impusieron por 17-12. En definitiva, el marcador final fue 135 – 130 a favor de los Toros.

De esta manera, la franquicia de la ciudad de los vientos se pudo despegar de sus perseguidores en la sexta posición y aseguraron parte de su clasificación.

El trascendental triunfo en casa para los Chicago Bulls tuvo un importante juego colectivo, pero mejor desempeño aún de DeMar DeRozan, su jugador estrella.

“Deebo” se ha convertido en una pieza fundamental en esta campaña de los Toros e ilusiona a los fanáticos con su gran nivel de juego. Ha demostrado tener el talento necesario para encabezar al equipo.

Hace algunos meses ya venía demostrando su gran nivel con rachas de anotaciones espectaculares. Su potencia y relevancia lo llevó incluso a sonar entre la lista de jugadores candidatos al MVP.

Anoche nuevamente tuvo un desempeño digno de destacar. Aportó con 50 puntos, 6 asistencias, 1 robo y ganó 5 rebotes. Además, logró un 100% en sus tiros triples y consiguió un 65,4% en tiros de campo, todo en 43 minutos de juego.

El incansable alero resultó ser determinante en la prórroga, anotando 10 de los 17 tantos conseguidos por el equipo. Volvió loca a la defensa de los Clippers y cerró todo con un mate que sentenció el partido a su favor.

Al terminar el juego, el público lo despidió con una gran ovación y con cánticos de “¡MVP, MVP!”. Así, DeRozan deja a los Bulls con un pie dentro de los playoffs a falta de cinco partidos en lo que resta de temporada.

