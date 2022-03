La NBA se encuentra en la parte final de su temporada regular 2021-22 y el resto de los partidos son claves para la clasificación directa a los playoffs.

Cada franquicia lucha semana a semana para poder terminar en la mejor posición posible dentro de su respectiva conferencia. Hoy, con un promedio de seis duelos restantes por equipos, la emoción está a flor de piel.

Durante esta temporada la competitividad de la National Basketball Association ha estado al rojo vivo y no hay margen de error si se quiere clasificar a la siguiente ronda.

Hay que tener en cuenta que para esta fase se clasifican los seis primeros equipos de cada tabla. Aunque aún no hay muchos confirmados para avanzar, ya se establece una tendencia que cambiaría solamente en caso de actuaciones muy malas o impecables.

It’s Playoffs time on NBA Lane. Meet you all at the Arena. NBA Playoffs presented by Google Pixel begin Saturday, April 16. #NBA75 pic.twitter.com/Fr6FZhZRy0

— NBA (@NBA) March 30, 2022