La NBA está en la recta final de su temporada regular 2021-22 y los Clippers recuperaron a Paul George, una de sus máximas figuras, de cara a los últimos partidos.

En una nueva jornada de martes de la National Basketball Association, la liga ofreció varios partidos interesantes. Los equipos luchan por mejorar su posición en su conferencia y lograr sus respectivos objetivos.

Cada vez queda menos tiempo para que se establezca quiénes pasarán a las fases eliminatorias y las últimas semanas nos serán fáciles. Los problemas comienzan a aparecer en las diferentes franquicias, pero en Los Ángeles hay una que celebra.

Fueron más de tres meses en los que los Clippers sufrieron con la ausencia de George por una lesión de su codo derecho. Pero finalmente retornó a las canchas.

Hace algunos días ya se veía como entrenaba con mayor normalidad y se especulaba sobre su vuelta a las pistas. En definitiva, volvió este martes ante Utah Jazz y lo hizo de la mejor manera.

El público ansiaba el regreso de una de sus máximas estrellas en la actualidad y ‘PG’ no defraudó. Tuvo una espectacular actuación que encantó a los presentes en el Crypto.com Arena.

Paul George no jugaba desde el 22 de diciembre, y desde ese entonces, el panorama se veía complicado para los Clippers que se han mantenido en la medianía de la tabla.

El equipo llevaba una racha de cinco derrotas consecutivas y se evidenciaba poca regularidad en su nivel de juego. Con el tiempo en contra, había que encontrar la manera de solucionar los problemas.

Pero la solución parece haber llegado de la mano de la recuperación de Paul, quien entró nuevamente en acción y fue fundamental en el triunfo de su equipo.

A pesar de que el partido fue bastante reñido, los de Utah consiguieron importantes ventajas momentáneas, llegando a estar arriba en el marcador hasta por 25 puntos. Comenzaron el último cuarto ganando por 16 tantos de diferencia y la situación se veía cuesta arriba para Los Ángeles.

Solo en el tercer cuarto, ‘PG’ anotó 20 puntos de los 34 que anotó su equipo en total, con esto mantuvo con vida la ilusión. Para la parte final no arrancó desde el principio por la restricción de minutos pero llegó a tiempo.

Encabezando una gran remontada, el regreso de George fue mucho mejor de lo que se esperaba. Terminó el encuentro con 34 puntos, dando 6 asistencias y ganando 2 rebotes. Además, tuvo un 50% en tiros de campo y un 66,7% en triples, todo en 31 minutos jugados.

