Revelan nueva hipótesis sobre la muerte de Bruce Lee: habría fallecido por beber demasiada agua

Casi 50 años después de la muerte de Bruce Lee, investigadores creen haber aclarado una de las mayores incógnitas en torno al fallecimiento del legendario artista marcial.

Según un estudio publicado en Clinical Kidney Journal, el actor habría muerto por hiponatremia, una peligrosa disminución del sodio en la sangre provocada por un exceso de consumo de agua.

Bruce Lee murió el 20 de julio de 1973 en Hong Kong, a los 32 años, producto de una inflamación cerebral.

En ese entonces, los médicos atribuyeron el edema a un analgésico, pero la nueva investigación plantea que la causa real fue la incapacidad de sus riñones para eliminar el exceso de líquido ingerido.

“Proponemos que la incapacidad del riñón para excretar el exceso de agua fue lo que mató a Bruce Lee”, señalaron los investigadores. En ese sentido, el estudio detalla que esta condición puede provocar edema cerebral y la muerte en pocas horas.

Los científicos identificaron varios factores de riesgo en el historial del actor, como una alta ingesta de líquidos, consumo de cannabis y alcohol, uso de medicamentos recetados y antecedentes de daño renal.

Su esposa, Linda Lee, había mencionado que seguía una dieta basada en jugos, mientras que el biógrafo Matthew Polly relató episodios de mareos y dolor de cabeza tras beber agua el día de su muerte.

La hiponatremia ocurre cuando los niveles de sodio en la sangre bajan peligrosamente, lo que puede generar hinchazón cerebral. Irónicamente, los autores del estudio recordaron que Lee popularizó la frase “Sé como el agua”, señalando que el exceso de este elemento podría haber sido fatal.