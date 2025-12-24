;

“Nadie te da información”: Chilena detenida en EE.UU. ha pasado por cuatro cárceles tras vencer su visa

La madre de la joven, Pamela Machuca, relató la angustia de no saber a quién recurrir para deportar a su hija, quien ha pasado por centros de detención en Florida, Arizona, Texas y Luisiana.

Una pesadilla familiar y judicial vive el entorno de Pamela Venegas, una educadora diferencial chilena de 28 años que se encuentra detenida en Estados Unidos por problemas migratorios.

La joven, quien viajó inicialmente por turismo, fue arrestada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y actualmente enfrenta un incierto proceso de deportación.

El viaje que se extendió

Según relataron sus familiares, Venegas viajó a Norteamérica junto a una amiga con la intención de recorrer el país durante un mes, utilizando la Visa Waiver. Sin embargo, la joven decidió extender su permanencia, superando el límite legal de tres meses permitido por el documento y quedándose de manera irregular por un total de nueve meses, según informó CHV.

Su estadía terminó abruptamente cuando fue interceptada y detenida por agentes de inmigración mientras se dirigía a una discoteca.

Un periplo por cuatro estados

Desde su detención, la situación se ha vuelto crítica debido a los constantes traslados. La familia informó que Pamela ha pasado por centros de reclusión en cuatro estados diferentes: Florida, Arizona, Texas y actualmente Luisiana, aunque admiten no tener certeza absoluta de su ubicación exacta en este último recinto.

La angustia familiar y respuesta oficial Pamela Machuca, madre de la detenida, expresó su desesperación ante la falta de canales claros de comunicación con las autoridades estadounidenses. “Es muy complejo porque nadie te da información. Tú no sabes a qué puerta recurrir para que te puedan ayudar y orientar. Yo le puedo pagar el pasaje de regreso a mi hija, ¿por qué no me dan esa opción?”, cuestionó.

Por su parte, desde la Cancillería chilena respondieron a la situación aclarando que las sedes diplomáticas tienen facultades limitadas en estos casos. “Los consulados tanto en Estados Unidos como en otro país están impedidos de intervenir en los procesos migratorios”, señalaron, aunque aseguraron estar “a disposición” de la familia para brindar el apoyo que esté dentro de sus competencias.

