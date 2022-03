La NBA no se detiene y para esta noche de martes nos ofrece una programación con nuevos duelos en cartelera que mantendrá en alto la emoción. Tras la jornada de lunes, los resultados intensificaron la competencia y brindan competitividad a la liga.

En el Madison Square Garden, los Knicks vencieron a los Bulls. Como locales, los neoyorquinos sumaron una victoria sabiendo que no tienen margen de error, siendo onceavos de la Conferencia Este con un global de 34-42. A pesar de la derrota, los Toros siguen quintos en la misma tabla con un 43-32, aunque ahora igualados con sus perseguidores.

Canadá fue el escenario ideal para que los Raptors se impusieran ante los Celtics que venían en racha. La franquicia de Toronto alcanzó un 43-32 en el sexto lugar del este, igualado con el quinto lugar. En tanto, los de Boston cayeron luego de seis victorias consecutivas y se desplomaron al cuarto lugar de la conferencia, quedando con un 47-29.

Los Heat también aprovecharon la localía y sacaron adelante la tarea venciendo a los Kings. Con el marcador final a favor y sin mayores complicaciones, el combinado de Miami recuperó el liderato del este con un registro de 48-28. Por su parte, los de Sacramento siguen en la plaza 13 de la Conferencia Oeste con 27-49.

Uno de los partidos que más prometía en la pasada jornada era el de los Grizzlies contra los Warriors, aunque ninguno contaba con su máximas figuras por lesión. En definitiva, los de ‘Osos’ se quedaron cómodamente con el triunfo y siguen segundo del oeste con un 53-23. Los de San Francisco mantiene su tercer lugar de la misma tabla con un 48-28.

Para la noche de este martes 29 de marzo, la NBA contempla en su programación una cartelera de cinco duelos que mantendrán en alto la emoción de la liga.

Uno de los primeros enfrentamientos será entre los Wizards y los Bulls. La franquicia de Washington jugará en casa y buscará dejar una buena imagen a pesar de ser doceavos en la Conferencia Este con una marca de 32-42. Al frente tendrá a un equipo de Chicago que quiere levantar cabeza, retomar la regularidad y alejarse de sus perseguidores.

A la misma hora en Filadelfia los 76ers recibirán a los Bucks en otro de los partidos importantes del lado este. Los locales se ubican en el segundo lugar de la tabla con un 46-28. En tanto, los de Milwaukee son terceros, aunque con el mismo global de 46-28, por lo que el cruce será clave para definir sus posiciones.

En Dallas, los Mavericks se enfrentarán a los complicados Lakers. Como dueños de casa y mejor momento reflejado en la clasificación, los ‘Mavs’ quieren sumar a su registro de 46-29 que los tiene cuartos en la Conferencia Oeste. Por su parte, los angelinos llegan como décimos en la misma tabla, con un 31-43 y seguido de cerca por los Spurs, peleando el último puesto para los play-in.

Horarios:

Tuesday's 5-game slate!

▪️ Giannis and Embiid go head-to-head as #3 in East Bucks visit #2 76ers

▪️ Nets look to stay at #8 in East with win

▪️ #10 in West Lakers look to hold Play-In spot with win vs. #4 Mavericks

📺: TNT

📱💻: NBA League Pass

➡️: https://t.co/CgrjmCx2iJ pic.twitter.com/Ba0xnYU5Zj

— NBA (@NBA) March 29, 2022