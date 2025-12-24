El “amigo” de Trump gana en Honduras: Oficializan victoria de Nasry Asfura luego de tres semanas de incertidumbre

El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, fue proclamado oficialmente este miércoles (24.12.2025) nuevo presidente de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por el estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude. El político había sido candidato también en 2021 y anteriormente fungió como alcalde de Tegucigalpa.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) “declara electo por período de 4 años al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah”, señaló la presidenta del organismo, Ana Paola Hall. Con este acto, el CNE da por cerrado de manera formal el proceso electoral, y se abre la etapa de transición de gobierno, que cambiará de signo tras cuatro años de mandato de la izquierdista Xiomara Castro.

De acuerdo con el recuento del 97,86 por ciento de las actas validadas por el CNE, Asfura, del Partido Nacional, obtuvo 1.481.517 votos, que equivalen al 40,26 por ciento. En segundo lugar, muy cerca, se ubicó Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.455.169 sufragios, el 39,54 por ciento de los votos. Ahora el Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 30 de diciembre para oficializar el cómputo, y Asfura asumirá el cargo, de no mediar inconvenientes, el 27 de enero de 2026.

Saludos de Estados Unidos

Tras conocerse los resultados finales del escrutinio, Asfura publicó en X (Twitter) un mensaje donde reconoce “la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”. Asimismo, dedicó unas palabras a la ciudadanía. “Honduras: estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios bendiga Honduras!”.

Poco después de conocerse la noticia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Asfura, y llamó a los partidos a respetar los resultados. Antes de las votaciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, había escrito en su red Truth Social que Asfura era el “único amigo de verdad de la libertad en Honduras”, e hizo un abierto llamado a la gente a votar por él. También amenazó con recortar fondos de ayuda si Asfura no ganaba las elecciones.