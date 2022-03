Esta noche, en una nueva jornada de la NBA, Los Ángeles Clippers podrían recuperar a Paul George, un jugador clave que llegará a darle un impulso al equipo.

Cada vez queda menos para que la temporada regular 2021-22 de la National Basketball Association llegue a su fin. Cada franquicia lucha partido a partido por sus objetivos y todo suma en momentos como este.

Son ocho partidos, en promedio, los que le quedan a los equipos de la liga para terminar de la mejor manera esta fase inicial. La intención es clasificar a la ronda eliminatoria de manera directa en playoffs.

Pero con un año que contempla 82 juegos, las lesiones son un dolor de cabeza habitual que los entrenadores deben saber llevar. Algunas escuadras sufren al principio, otras en medio de una racha y algunas al final, en un escenario preocupante de cara al futuro.

Los angelinos tuvieron que afrontar buena parte de la temporada, más de la mitad, sin uno de sus jugadores estrellas. Pero la evolución de George ha sido positiva en estos últimos días y ya se prepara para volver a las canchas.

Tras 43 partidos, ‘PG’ podría retornar este martes en el cruce ante los Utah Jazz en casa, en el Crypto.com Arena. El duelo será a las 23:00 horas de Chile y los fanáticos tienen grandes expectativas en torno al jugador.

Sources: Los Angeles Clippers star Paul George will return tonight vs. Utah, barring setback pregame. After missing over three months with UCL tear in elbow, a major comeback for one of the NBA’s best.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 29, 2022