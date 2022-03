La NBA vive su semana 23, la recta final de la temporada regular 2021-22 y para este martes nos ofrece una nueva cartelera de atractivos duelos. Tras la jornada de lunes, los resultados aumentaron la intensidad de la competencia.

En Cleveland, los Cavaliers recibieron a los Lakers en un duelo lleno de emociones pero que no pudieron asegurar como locales. Así, los Caballeros siguen sextos de la Conferencia Este con un global de 41-31. Por su parte, la franquicia de Los Ángeles alcanzó un 31-41 siendo noveno en el oeste.

Filadelfia albergó el cruce entre los 76ers y los Heat. Los dueños de casa pudieron conseguir la victoria y subieron al segundo puesto del este con un 44-27. A pesar de la derrota, los miamenses siguen firmes en lo más alto de la misma tabla, con un 47-25.

Los Nets se hicieron fuertes en Barclays Center y se impusieron a los Jazz. El combinado de Brooklyn llegó a un registro de 38-34 manteniendo la octava posición del este. La franquicia de Utah continúa cuarta en la Conferencia Oeste, ahora con un 45-27 y seguido de cerca por su perseguidor más directo.

En la última tanda de partidos, Chicago tuvo vientos a favor y los Bulls triunfaron ante los Raptors. Los Toros mantiene un récord de 42-29 y siguen luchando en el quinto lugar del este. Los canadienses desperdiciaron la oportunidad de meterse en clasificación directa de playoffs y siguen séptimos en la misma clasificación con un 40-32.

Jayson Tatum poured in 30+ points for his 3rd straight game, dropping 36 points & draining 5 three-pointers in the @celtics win! #BleedGreen @jaytatum0 : 36 PTS, 7 REB, 6 AST, 2 STL, 5 3PM pic.twitter.com/jMAoKEWQeL

Para este martes 22 de marzo la NBA llega con una programación que contempla cuatro duelos en su cartelera. Si bien son menos juegos en cantidad, la calidad está asegurada para una gran noche de básquetbol.

El primer enfrentamiento de la jornada será entre los Magic y los Warriors. Los de Orlando serán locales y quieren dar un buen show en casa, peleando cada balón sin considerar que son últimos de la Conferencia Este con un 19-53. Al frente tendrán al equipo del Estado de Oro que llega en la tercera posición del oeste con un 47-24 y con la idea de demostrar que no depende únicamente de Stephen Curry que está lesionado.

Uno de los partidos más atractivos será el de los Bucks y los Bulls. La franquicia de Milwaukee quiere aprovechar la localía para recuperar terreno y subir del tercer lugar del este, donde se mantienen con un 44-27. Pero se medirán ante los Toros que no quieren hacer las cosas fáciles, manteniendo la ilusión de meterse nuevamente en los altos puestos.

Horario de los partidos:

Four games tonight!

▪️ #3 vs. #5 in East in MIL/CHI

▪️ #8 vs. #6 out West in LAC/DEN

▪️ Trae, Hawks visit Knicks at MSG

▪️ Poole (20+ PTS in 9 straight), GSW faces ORL

📺: TNT

📱💻: NBA League Pass

➡️: https://t.co/CgrjmCfqU9 pic.twitter.com/SuVbcLpP76

— NBA (@NBA) March 22, 2022