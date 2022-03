La NBA no se detiene y para este lunes nos ofrece una nueva cartelera de duelos que son cruciales en esta recta final para las clasificaciones. El domingo dejó interesantes resultados que revisar en la conformación de las tablas.

En California, los Kings cayeron ante los Suns con un marcador más ajustado de lo que se esperaba. El equipo de Sacramento queda cada vez más atrás y se ubica en el puesto 13 de la Conferencia Oeste con un global de 25-48. Por su parte, los Soles brillan en lo más alto con un 58-14.

Más tarde, en Colorado, los Nuggets cayeron como locales frente a unos inspirados Celtics. Los dueños de casa se complican con un 42-30, siendo séptimos en el oeste y alejándose de clasificación directa a los playoffs. En tanto, la franquicia de Boston sigue en un buen momento y son cuartos de la Conferencia Este con un registro de 44-28.

Los Warriors volvieron a tropezar, esta vez en casa frente a los Spurs. El Estado de Oro no puede retomar su solidez y se alejan del segundo lugar en el oeste, siendo terceros con un 47-24. Para los de San Antonio el triunfo da esperanzas de alcanzar los puestos de play-in, siendo onceavos en la misma tabla con un 28-44.

36 points and 7 threes for @spidadmitchell in the @utahjazz win at MSG! pic.twitter.com/6VdUGI3ro2

Para este lunes 21 de marzo, la NBA nos ofrece una nueva cartelera con nueve duelos que mantendrán en alto la competencia. Comienza la semana 23 de esta temporada regular y la recta final es cada vez más emocionante.

En uno de los primeros enfrentamientos, los Cavaliers recibirán a los acomplejados Lakers. Los dueños de casa se presentan como sextos de la Conferencia Este con un global de 41-30 y la necesidad de ganar para seguir en puestos de clasificación directa. En tanto, los angelinos sufren en el décimo lugar del oeste con un 30-41, corriendo riesgos de quedar incluso fuera de los play-in.

Los 76ers volverán a ver acción en uno de los partidos más interesantes de la fecha, esta vez frente a los Heat. El equipo de Filadelfia se ubica en la tercera posición del este con un 43-27, muy cerca de los segundos. Por su parte, los miamenses quieren escaparse de sus perseguidores, sumando a su récord actual de 47-24 que los mantiene primeros en la misma clasificación.

A la misma hora, Nueva York albergará el interesante cruce entre los Nets y los Jazz. Los de Brooklyn saltan a su cancha como octavos del este con un 37-34. La franquicia de Utah llega ocupando la cuarta posición del oeste con un 45-26.

Chicago se prepara para el choque de los Bulls y los Raptors. Los Toros no quieren seguir bajando del quinto lugar del este, donde mantienen con un registro de 41-29. Pero los canadienses irán con todo para meterse en clasificación a playoffs, siendo séptimos con un 40-31, muy cerca del sexto lugar.

Puedes revisar el fixture completo de la liga, las estadísticas de los equipos y el detalle por cada jugador en el sitio web oficial de la National Basketball Association.

Loaded Monday night slate!

▪️ 2nd all-time in scoring, LeBron visits CLE

▪️ #1 vs. #3 in East MIA, PHI face off

▪️ Coming off huge games, Spida and KD go head-to-head

📺📱💻: NBA League Pass, NBA TV

➡️: https://t.co/CgrjmCx2iJ

➡️: https://t.co/rTTQ9EtLON pic.twitter.com/kqvOPX771S

— NBA (@NBA) March 21, 2022