;

VIDEO. Cagapp: cómo usar la app que muestra baños públicos disponibles según tu ubicación

La aplicación permite ubicar baños cercanos, revisar su estado y pagar desde el teléfono antes de llegar.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Lourdes Balduque

Encontrar un baño cuando estás en movimiento ya no tiene que ser una misión imposible. Esto, gracias a una nueva aplicación móvil diseñada para ayudarte a localizar baños disponibles cerca de tu ubicación.

Cagapp es una aplicación gratuita disponible para iPhone que conecta a usuarios con baños privados en establecimientos cercanos, como cafés, restaurantes, estaciones de servicio y otros lugares.

La aplicación funciona mediante geolocalización, lo que permite a los usuarios encontrar la opción más cercana. Además, integra datos aportados por la comunidad, ayudando a mantener la información actualizada.

Revisa también

ADN

¿Cómo funciona?

  1. Descarga e instalación: Descarga Cagapp desde la App Store en tu iPhone e instálala en tu dispositivo.
  2. Permite acceso a tu ubicación: Al abrir la app por primera vez, concede permiso para acceder a tu ubicación. Esto permite que Cagapp muestre los baños más cercanos según donde te encuentres.
  3. Explora el mapa: La app presenta un mapa interactivo con iconos de baños disponibles alrededor de ti. Puedes desplazarte o acercar el mapa para ver opciones en diferentes zonas.
  4. Revisa detalles antes de ir: Al seleccionar un baño en el mapa, puedes ver fotos reales, reseñas de usuarios y el precio estimado (desde alrededor de $500 CLP), junto con información sobre accesibilidad y otros servicios.
  5. Reserva y paga desde la app: Cagapp permite reservar un baño por tiempo específico (por ejemplo, desde 15 minutos). Después de pagar en la app, recibirás un código QR que te permitirá acceder al baño al llegar.

La aplicación está actualmente disponible en Chile y planea expandirse a otros países de Latinoamérica.

@cagapp.cl

Cerro Santa Lucía y su baño más chico que una pieza del pequeño john🫩 Si necesitas encontrar tu baño más cercano, descarga Cagapp💩

♬ sonido original - Cagapp

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad