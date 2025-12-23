VIDEO. Cagapp: cómo usar la app que muestra baños públicos disponibles según tu ubicación
La aplicación permite ubicar baños cercanos, revisar su estado y pagar desde el teléfono antes de llegar.
Encontrar un baño cuando estás en movimiento ya no tiene que ser una misión imposible. Esto, gracias a una nueva aplicación móvil diseñada para ayudarte a localizar baños disponibles cerca de tu ubicación.
Cagapp es una aplicación gratuita disponible para iPhone que conecta a usuarios con baños privados en establecimientos cercanos, como cafés, restaurantes, estaciones de servicio y otros lugares.
La aplicación funciona mediante geolocalización, lo que permite a los usuarios encontrar la opción más cercana. Además, integra datos aportados por la comunidad, ayudando a mantener la información actualizada.
¿Cómo funciona?
- Descarga e instalación: Descarga Cagapp desde la App Store en tu iPhone e instálala en tu dispositivo.
- Permite acceso a tu ubicación: Al abrir la app por primera vez, concede permiso para acceder a tu ubicación. Esto permite que Cagapp muestre los baños más cercanos según donde te encuentres.
- Explora el mapa: La app presenta un mapa interactivo con iconos de baños disponibles alrededor de ti. Puedes desplazarte o acercar el mapa para ver opciones en diferentes zonas.
- Revisa detalles antes de ir: Al seleccionar un baño en el mapa, puedes ver fotos reales, reseñas de usuarios y el precio estimado (desde alrededor de $500 CLP), junto con información sobre accesibilidad y otros servicios.
- Reserva y paga desde la app: Cagapp permite reservar un baño por tiempo específico (por ejemplo, desde 15 minutos). Después de pagar en la app, recibirás un código QR que te permitirá acceder al baño al llegar.
La aplicación está actualmente disponible en Chile y planea expandirse a otros países de Latinoamérica.
