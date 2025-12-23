VIDEO. Joaquín Montecinos encuentra nuevo club en Chile tras complicada salida de O’Higgins: anuncio oficial
El delantero exseleccionado nacional jugará en uno de los equipos revelación del Campeonato Nacional 2025.
El 2025 aparecía como el año de la reivindicación para Joaquín Montecinos, quien regresaba a Chile para jugar en O’Higgins tras un paso por México marcado por una grave lesión en la rodilla.
Sin embargo, su estadía en Rancagua terminó antes de lo esperado y en medio de conflictos con el cuerpo técnico y la dirigencia del club, luego de que el atacante manifestara que no quería jugar por los celestes a la espera de una supuesta oferta de Colo Colo.
Por este motivo, el exseleccionado nacional quedó sin equipo a mitad de temporada y se mantuvo inactivo desde entonces, pero ahora ya fue anunciado en un nuevo club para el 2026.
Este martes, Joaquín Montecinos fue oficializado como nuevo refuerzo de Deportes Limache a través de un video en redes sociales, en el que aparece junto al goleador histórico del club, Daniel “Popín” Castro, y el presidente de la institución, César Villegas.
Además, los “Tomateros” también hicieron oficial la contratación de Ramón Martínez, volante paraguayo que fue seleccionado de su país y que llega proveniente del Paysandú de Brasil.
