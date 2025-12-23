;

VIDEO. Joaquín Montecinos encuentra nuevo club en Chile tras complicada salida de O’Higgins: anuncio oficial

El delantero exseleccionado nacional jugará en uno de los equipos revelación del Campeonato Nacional 2025.

Javier Catalán

@joacomontecinos8

@joacomontecinos8

El 2025 aparecía como el año de la reivindicación para Joaquín Montecinos, quien regresaba a Chile para jugar en O’Higgins tras un paso por México marcado por una grave lesión en la rodilla.

Sin embargo, su estadía en Rancagua terminó antes de lo esperado y en medio de conflictos con el cuerpo técnico y la dirigencia del club, luego de que el atacante manifestara que no quería jugar por los celestes a la espera de una supuesta oferta de Colo Colo.

Por este motivo, el exseleccionado nacional quedó sin equipo a mitad de temporada y se mantuvo inactivo desde entonces, pero ahora ya fue anunciado en un nuevo club para el 2026.

Este martes, Joaquín Montecinos fue oficializado como nuevo refuerzo de Deportes Limache a través de un video en redes sociales, en el que aparece junto al goleador histórico del club, Daniel “Popín” Castro, y el presidente de la institución, César Villegas.

Además, los “Tomateros” también hicieron oficial la contratación de Ramón Martínez, volante paraguayo que fue seleccionado de su país y que llega proveniente del Paysandú de Brasil.

