Roxana Muñoz arremete contra Kike Acuña y lo funa a través de redes sociales por un drama familiar en vísperas de Navidad

En vísperas de Navidad, un drama familiar afecta a Roxana Muñoz y su ex pareja Kike Acuña, padre de su hija, con quien mantiene una relación netamente

La exmodelo exige el pago inmediato de la pensión al exfutbolista, haciendo hincapié en la proximidad de las fiestas de fin de año.

A través de sus redes sociales, la hoy emprendedora envió un mensaje generalizado para “todos los papitos que no han hecho todavía el depósito de la pensión de alimentos de los niños”.

“Les pedimos por favor, que lo hagan a la brevedad. Este mes es complicado, hay muchos gastos”, complementó, aludiendo a las fechas especiales.

Posteriormente, Muñoz aludió directamente a su ex: “En especial el señor Kike Acuña, que se está aprovechando de un error en las liquidaciones para no hacerse cargo de sus responsabilidades”.

Este no es el primer roce entre ambos. Hay que recordar que la disputa legal por la manutención de Taira (su hija) se arrastra desde hace años, con acusaciones mutuas sobre pagos pendientes.​

Los protagonistas mantienen un historial de cruces públicos por este tema, siendo aún más divulgado por su posición y relevancia mediática.

Entre los hechos se incluyen liquidaciones judiciales que muestran saldos controvertidos, como un supuesto ‘favor’ de $3.969.359 reportado hasta noviembre de 2025, el cual Roxana atribuye a errores administrativos durante periodos de pensión provisoria.

Fuentes judiciales no han emitido actualizaciones oficiales recientes, pero el caso resalta tensiones recurrentes en obligaciones parentales entre figuras mediáticas.