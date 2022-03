La National Basketball Association ya está en tierra derecha de su fase regular y los Warriors sufren con la lesión de Stephen Curry, quien se refirió a un tiempo estimado para su regreso.

Golden State ha demostrado gran competitividad esta temporada 2021-2022, aunque con ciertos tropiezos. Un factor en común de aquellas bajas de rendimiento responde a la ausencia de una de sus estrellas.

Cada vez que ‘El Chef’ no juega o no está en un nivel adecuado, el equipo sufre las repercusiones. La irregularidad de la franquicia está directamente ligada a la falta de Curry.

Actualmente, los Guerreros ocupan la tercera posición de la Conferencia Oeste con un global de 47-24. En la última fecha NBA cayeron ante los Spurs por 110 – 108 en casa.

Ese partido y los que vienen por delante se disputarán sin Stephen en cancha luego de que el armador resultara lesionado en un pasado duelo ante los Celtics.

De esta manera, con 11 juegos por delante antes del fin de la fase regular, los de San Francisco ven con preocupación la situación de su máxima estrella.

En una reciente conferencia de prensa en el Chase Center, el jugador de 34 años rompió el silencio sobre su estado actual, aclarando algunas dudas a los aficionados.

Uno de los puntos que quiso destacar fue el episodio sufrido con el jugador de Boston, Marcus Smart y el golpe que lo lesionó. Las imágenes son elocuentes y evidencian la gravedad, sin embargo, Curry fue claro en reconocer que no hubo mala intención del rival.

“Él no trató de lastimarme. Es una forma determinada en la que juega. No creo que haya sido una jugada maliciosa“. Además reconoció que se mantiene en constante evaluación y monitoreo de su dolencia (tobillo izquierdo).

De manera conjunta con el cuerpo médico, ‘Steph’ cree que es muy improbable que vuelva a jugar en lo que resta de esta temporada regular NBA 2021-22.

Detalló que evoluciona de buena manera, permitiendo avances significativos, sin embargo fue claro en decir que no va a forzar la recuperación ni los ejercicios kinesiológicos.

Bajo ese escenario, la inquietud más grande es la siguiente ronda, los playoffs. Con cuidados y precauciones muy estrictas, el trabajo es para que el N°30 pueda disputar la ronda de eliminatorias.

Hay que considerar que el inicio de los playoffs 2022 de la NBA serán el próximo 16 de abril. En ese sentido, el base fue optimista y aseguró que “hay suficiente tiempo para eso” y declaró que, siendo optimista, si llegaría.

Así, la lesión de Stephen Curry preocupa en los partidos restantes de la temporada regular, pero su posible regreso para la etapa decisiva emociona a los fanáticos.

The Dubs are being cautious with his injury, but Steph believes he'll be back in time for the playoffs.

"I'm an optimist, so yeah" pic.twitter.com/2XN3lHL1WL

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 21, 2022