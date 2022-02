Cartelera NBA: revisa la programación de los juegos para este viernes 11 de febrero

La NBA continúa con el desarrollo de su temporada regular 2021-22 y para la este viernes nos ofrece una nueva cartelera con más juegos. La competencia está cada vez más intensa y con los resultados de día jueves se intensifica aún más.

En el primer duelo de la noche los Grizzlies se quedaron la victoria en su visita a Detroit. Los osos demostraron superioridad y no tuvieron problemas en sumar y quedar con un global de 39-18 que los posiciona terceros de la Conferencia Oeste. Por su parte, los Pistons siguen últimos del este con un 12-43.

Miami Heat también tuvo éxito en calidad de visita y vencieron a los Pelicans. Los de Miami dieron otro paso para seguir firmes como líderes de la Conferencia Este con un registro de 36-20. Para los de Nueva Orleans las cosas siguen difíciles y aparecen décimos del oeste con un 22-33.

Los Nets no tuvieron la misma suerte y sumaron su décima derrota consecutiva, esta vez frente a los Wizards. La franquicia de Brooklyn cayó por un punto de diferencia en el marcador y quedó con un registro de 29-26 posicionados en el octavo lugar de la tabla este. En tanto, los de Washington también mantuvieron su posición en la plaza 11, pero sumaron una victoria y marcan un 25-29.

Uno de los partidos más atractivos, al menos en la previa, era el de los Suns ante a los Bucks. Los de Phoenix fueron superiores en el pabellón y sumaron otro triunfo que los mantiene en lo más alto del oeste con un récord de 45-10. La franquicia de Milwaukee sufrió con el resultado y cayeron hasta el cuarto puesto de la tabla este con un 35-22.

Otro de los marcadores que tiene influencia en el oeste fue la caída de los Warriors (41-15) ante los Knicks (25-31). De esta manera los del Estado de Oro cedieron terreno como segundos.

Julius Randle dropped BUCKETS for the @nyknicks to lift them to victory in The Bay! #NewYorkForever@J30_RANDLE: 28 PTS, 16 REB, 7 AST pic.twitter.com/rkQeAMa0qJ

— NBA (@NBA) February 11, 2022