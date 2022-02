Acuerdo entre los Nets y los 76ers: Se confirman los traspasos de James Harden y Ben Simmons

Este jueves, diversos medios estadounidenses han confirmado el traspaso de James Harden a los Philadelphia 76ers, proveniente de los Brooklyn Nets.

En conferencia de prensa, el jugador de 32 años ya había manifestado su intención de dejar el equipo dirigido por Steve Nash, lo que se sumó a los fuertes deseos de Daryl Morey, directivo de los Sixers, de contar con el base. El descontento de la “Barba” se basó, principalmente, en la irregularidad del equipo, y uno de los detonantes de la salida fue la situación de Kyrie Irving, quien es opositor a las vacunas y solo puede participar en los encuentros de visitante.

Según el periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski, el equipo de New York enviará a Harden y a Paul Millsap al cuadro de Doc Rivers. Los jugadores que recibirán a cambio son Seth Curry, hermano de Stephen, Andre Drummond y Ben Simmons.

The Nets are including Paul Millsap in the deal too, sources tell ESPN. https://t.co/yTzxKqH99q

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022