Cartelera NBA: Revisa la programación de los juegos para este jueves 10 de febrero

La NBA sigue en acción con una temporada regular que está cada vez más interesante y que para este jueves nos ofrece una nueva cartelera de juegos. Luego de la jornada de miércoles, los resultados dieron aún más emoción a la competencia.

En Carolina del Norte los Hornets cayeron ante la visita de los Bulls. El combinado de Charlotte no pudo dejar la victoria en casa y quedaron con un global de 28-28 que los mantiene octavos en la Conferencia Este. Por su parte, los Toros sumaron un 34-21 que los ubica terceros en la misma tabla. DeRozan aportó con 36 puntos para imponerse en el marcador.

La ciudad de Salt Lake City fue el escenario para la caída de los Warriors ante los Jazz. Los de Utah consiguieron un importante triunfo como locales y alcanzaron un 34-21 que los ubica cuartos en la Conferencia Oeste. La caída del Estado de Oro les significó ceder terreno al líder de la tabla y siguen segundos, ahora con un 41-14.

Trail Blazers dio un gran golpe al imponerse ante los Lakers. Jugando como locales, los de Portland cerraron el partido con dos puntos de diferencia y llegaron a un registro de 22-34 que los tiene ocupando la plaza 11 del oeste. Con este resultado la franquicia de Los Ángeles llegó a un desfavorable 26-30 y aparecen en el noveno lugar de la tabla.

Todos los resultados:

