“Estoy cansado”: LeBron James sigue sufriendo con el rendimiento de los Lakers

Los Ángeles Lakers cayeron en la jornada de miércoles en la NBA luego de visitar a Portland Trail Balzers y LeBron James asumió la responsabilidad del mal juego que presenta el equipo.

El combinado dirigido por Frank Vogel sumó una nueva derrota por 107 – 105 ante el equipo de Oregón. Fue la segunda caída consecutiva luego de ser superados por los Bucks y un encendido Giannis Antetokounmpo.

Con un mal nivel de juego y poca regularidad demostrada en los resultados, los oro y púrpura se posicionan novenos en la Conferencia Oeste con un global de 26-30.

Durante el último encuentro ‘LBJ’ aportó con 30 puntos, siete asistencias y se quedó con siete rebotes. A pesar de que son buenos números para cualquier otro jugador, no fue la mejor exhibición del ‘King’.

James ha mantenido su talento intacto y es el responsable de que los angelinos no estén aún peor. Con un big three que no funciona como se esperaba, el número 6 tiene mucho peso en su espalda para mantener de pie al equipo.

En la reciente derrota no estuvo presente Russell Westbrook y ‘Bron’ estuvo acompañado por Anthony Davis y Mailk Monk. La ausencia de ‘Russ’ destaca porque es precisamente al que apuntan todos los dardos como el culpable del mal momento.

Sin embargo, a pesar de no tener las pérdidas y poco juego del N°0, los Lakers cayeron ante uno de los clubes más débiles en esta temporada de la NBA.

The King se sinceró con los micrófonos de la NBA

Luego de la derrota, ‘El Rey’ reconoció que “obviamente es un momento difícil”, además se responsabilizó por el resultado y el mal funcionamiento en el pabellón.

“Todo comienza conmigo como base en el equipo de esta noche, y luego llega a todos los demás. Así que asumo toda la responsabilidad por eso“. Sus declaraciones toman especial sentido considerando las seis pérdidas que tuvo en el partido, lo que llama la atención en él.

Por otra parte, se refirió al desgaste físico que tuvo. “Estoy muy cansado en este momento. Quiero Quiero tomar un poco de vino y acostarme”, sostuvo.

LeBron James disputó 36 minutos en el último juego, un número cercano a su promedio de tiempo que ha tenido durante esta temporada con los Lakers. En 39 duelos acumula 36.7′, llamando la atención por ser uno de los promedios más elevados en su carrera a pesar de su edad.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta son las molestias físicas que ha tenido el oriundo de Akron. Para el cruce con Trail Blazers estaba en duda por lo mismo, pero decidió estar presente para ayudar al equipo, aunque no resultó ser como lo esperaba.