Cartelera NBA: revisa la programación de los juegos para este miércoles 9 de febrero

Continúa la temporada 2021-22 de la NBA, con una competencia cada vez más intensa y que para este miércoles llega con una nueva cartelera de atractivos juegos. Los resultados registrado en la pasada jornada de martes intensifican la lucha de cada equipo por el objetivo.

Abriendo la fecha los 76ers cayeron ante la ingrata visita de los Suns. Los de Filadelfia sumaron una derrota y quedaron con un global de 32-22 que los mantiene como quintos de la Conferencia Este. Por su parte, los Soles siguen a paso firme y lideran el lado oeste con un 44-10.

En el Barclays Center, los Nets fueron superados por los Celtics. El combinado de Brooklyn no pudo sumar en casa y siguen en caída libre alcanzando su novena derrota consecutiva y aparecen como octavos del este con un 29-25. Gracias a este triunfo, los de Boston pasaron a su rival en la tabla, llegando al séptimo puesto de la misma tabla con un 31-25.

En Tennessee los Grizzlies demostraron su buen juego y fueron claramente superiores que los Clippers. El combinado de Memphis aseguró otro partido y llevan un récord de 38-18 posicionados en el tercer lugar de la Conferencia Oeste. Los angelinos, por su parte, mantuvieron el octavo puesto a pesar de la caída y acumulan un 27-29.

Más tarde los Lakers sufrieron con la visita de los Bucks y inspirado Giannis Antetokounmpo. Los de Milwaukee obtuvieron una victoria clave que los dejó como segundos en el este con un 35-21. El griego N°34 aportó con 44 puntos, 8 asistencias y 14 rebotes. La franquicia oro y púrpura no tuvo capacidad de frenar el gran juego del rival y quedaron con un 26-29 en el noveno lugar del oeste.

33 points, 7 boards and 11 dimes for @luka7doncic lead the @dallasmavs to 3 straight Ws! pic.twitter.com/rBGEvA4K5h

— NBA (@NBA) February 9, 2022