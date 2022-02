NBA: La noche en la que Giannis Antetokounmpo destrozó a los Lakers

La NBA continúa con el emocionante desarrollo de su temporada 2021-22 y en la pasada jornada de martes Giannis Antetokounmpo lideró a los Bucks en el aplastante resultado ante los Lakers.

El Crypto.com Arena fue el escenario de otra caída de los oro y púrpura, esta vez frente a un equipo de Milwaukee que demostró clara superioridad en el nivel de juego.

Los angelinos no pudieron como locales y cayeron por 116 – 131. Durante el desarrollo del partido la visita se quedó por arriba en tres de los cuatro cuartos. A pesar de que los dueños de casa contaron con su ‘Big Three’ en cancha (LeBron James, Anthony Davis y Russel Westbrook), no fue suficiente para quedarse con el triunfo.

El alero de los Bucks fue fundamental para liderar a su equipo a una contundente victoria. El griego aportó con 44 puntos, ocho asistencias y 14 rebotes en 35 minutos de juego.

Antetokounmpo solamente falló tres tiros durante todo su tiempo en cancha, terminó con porcentajes increíbles. Obtuvo 17 de 20 tiros de campo, lo que se traduce en un 85% de acierto.

Con estas cifras el basquetbolista de 27 años igualó lo conseguido por Wilt Chamberlain (1960-1973 en la NBA) y Kareem Abdul-Jabbar, quien tuvo paso por Milwaukee y Los Ángeles (1970-1989 en la liga). De esta manera se registran a estos tres jugadores con cifras de más de 40 puntos, 10 rebotes y al menos cinco asistencias en un duelo.

Giannis Antetokounmpo volvió a destacar por su talento y esta vez la víctima fueron los Lakers que siguen complicados en esta temporada de la National Basketball Association.

Tras este resultado categórico, ‘Ciervos’ quedaron segundos en la Conferencia Este con un global de 35-21, mientras que los angelinos siguen complicados con un 26-29 como novenos del oeste.

🦌 44 POINTS for Giannis

🦌 14 boards, 8 assists, 0 turnovers

🦌 17-20 FGM, 2-2 3PM

🦌 20 straight with 25+ points

🦌 4 straight @Bucks wins

What more can we say about @Giannis_An34? pic.twitter.com/MM08UThTRW

— NBA (@NBA) February 9, 2022