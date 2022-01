Cartelera NBA: Revisa la programación de partidos para este jueves 20 de enero

La NBA no se detiene y este jueves continúa con más partidos en una cartelera que encenderán una noche más de competencia. Luego de una jornada de miércoles con muchos duelos, hay harto que revisar.

Uno de los primeros juegos terminó con un ajustado triunfo de los Nets sobre los Wizards en un compromiso con polémica incluida. Los de Brooklyn se impusieron como visita y alcanzaron un 28-16 con el que se mantienen terceros en el este. El equipo de Washington también mantuvo su posición, siendo octavos con un 23-22.

A la misma hora los 76ers, quintos del este (26-18), vencieron a los Magic, últimos en la misma tabla (8-38). Joel Embiid destacó en el enfrentamiento, aportando con 50 puntos y 12 asistencias para la victoria del combinado de Filadelfia.

Los Bulls se reencontraron con la victoria en un cruce que parecía complicado ante los Cavaliers. Los Toros contaron con una gran actuación de DeMar DeRozan, quien aportó con 30 puntos para un triunfo que los mantiene firmes en lo alto del este con un 28-15. Los ‘Cavs’ perdieron su racha de cinco triunfos ganados de manera consecutiva y quedaron con un 27-19 en el séptimo lugar.

El enfrentamiento que más expectación generaba fue entre los Bucks y los Geizzlies. Los de Milwaukee se impusieron en casa y alcanzaron un global de 28-19 con el que subieron al cuarto lugar del este. En tanto, la derrota de los ‘Osos’ los dejó con un 31-16 manteniendo la tercera posición en el oeste.

Cerrando la jornada los Lakers volvieron a caer, esta vez como locales ante los Pacers. Los angelinos quedaron con 22-23 peleando en la octava posición del oeste, mientras que los de Indiana siguen en el puesto 13 del este con un 16-29.

Luka lights up the scoreboard for a season-high ✨@luka7doncic goes for 41 PTS, 14 REB and 7 AST to lead the @dallasmavs to the W!pic.twitter.com/SOgqUTNo5Y

— NBA (@NBA) January 20, 2022