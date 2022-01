Cartelera NBA: Revisa la programación de los partidos para este miércoles 19 de enero

La NBA continúa el desarrollo de su emocionante temporada regular y para este miércoles nos ofrece una programación con nuevos partidos que encenderán la noche. Luego de de lo sucedido la fecha de martes, se establecieron un par de nuevos registros.

En el Madison Square Garden los Knicks cayeron como locales ante los Timberwolves. El duelo estuvo peleado hasta el final, a pesar de que los ‘Lobos’ se impusieron en tres de los cuatro cuartos. Con este resultado los neoyorquinos se mantienen onceavos en la Conferencia Este con un 22-23, mientras que los de Minnesota lograron subir dos puesto hasta ser séptimos del oeste.

Cerrando la jornada, los Warriors se impusieron ante los Pistons. En un juego sin sorpresas ni sobresaltos, los Guerreros volvieron a la victoria y alcanzaron un 32-12 con el que son segundos en el oeste. Los de Detroit siguen con su mala campaña como penúltimos del este con un global de 10-33.

💧 Klay Thompson has 17 points…in just the first half!

HALFTIME on NBA TV pic.twitter.com/Zn0XIbmpo5

— NBA (@NBA) January 19, 2022