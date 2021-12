Sin mucho “celeBron”: Este jueves es el cumpleaños de LeBron James y llega en un particular momento

Este jueves 30 de diciembre LeBron Raymone James celebra su cumpleaños número 37, aunque la actualidad de su equipo en la NBA no es el escenario perfecto para festejar.

Como previa de este día especial del estadounidense Los Ángeles Lakers cayeron ante los Memphis Grizzlies por una nueva fecha de la liga. De esta manera los oro y púrpura no tuvieron la mejor antesala para una celebración.

‘LBJ’ anotó 37 puntos, dio siete asistencias y ganó 13 rebotes, sin embargo no fue suficiente para llevar a su equipo a la victoria. Es claro que en lo individual su rendimiento no se ha visto mayormente mermado, incluso sigue haciendo historia con nuevos récords.

En 18 años de carrera, y contando, ‘The King’ se ha posicionado entre los grandes nombres de la historia en la National Basketball Association. Con paso por los Cleveland, Miami y Los Ángeles, ha llegado a lo más alto de la competición.

Saliendo como número uno en el Draft del 2003, su trayectoria ha ido en ascenso. En el 2012 consiguió su primer anillo en los Heat, tras una excelente temporada regular donde fue elegido el MVP.

El segundo anillo también lo consiguió jugando para los miamenses y tan solo una temporada después, en 2013. Si bien perdió el MVP ante Kevin Durant, consiguió un bicampeonato.

Tres años más tarde, en el 2016, el oriundo de Akron se consagró como campeón junto a los Cavaliers. El equipo conseguía su primer título de la mano de un James que sumaba su tercer anillo. En aquellas finales los ‘Cavs’ se quedaron con la gloria en una histórica remontada de 4-3 ante los Golden State Warriors.

Su cuarto anillo en el registro personal llegó en en la temporada 2019-20 cunado vestía la camiseta de Los Lakers. ‘El Rey’ se alzó como el MVP de las finales donde derrotaron por 4-2 a los Miami Heat. En esa instancia promedió 29.8 puntos, 11.8 rebotes y 8.5 asistencias.

Su palmarés de reconocimientos se completa con otros tres MVP de temporada regular y tres más en las finales. Además, en 2006, 2008 y 2018 fue el Jugador Más Valioso del All-Star Game de la NBA. También acumula dos medallas de oro en Juegos Olímpicos (2008 y 2012).

En casi dos décadas estando en lo más alto, durante los últimos días superó los 36.000 puntos en su carrera. Con esto, se transformó en el jugador más joven en lograr todos los hitos de números redondos a cifras de mil en mil. Es el tercer máximo anotador histórico de la liga. Además, supera las 9.000 asistencias y los 9.000 rebotes ganados en su exitosa carrera.

Así, aunque no haya un buen ambiente a nivel de equipo con Los Lakers, LeBron James vive un nuevo cumpleaños con increíbles estadísticas personales que lo hicieron ganarse un nombre importante en la historia del deporte.

Join us in wishing @KingJames of the @Lakers a HAPPY 37th BIRTHDAY! #NBABDAY #NBA75 pic.twitter.com/s1etltFBLU

— NBA (@NBA) December 30, 2021