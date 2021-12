NBA: LeBron James sigue haciendo historia y va de camino hacia la cima de los máximos anotadores

LeBron Raymone James sigue haciendo historia en la NBA y hoy se alza como uno de los máximos anotadores de todos los tiempos de la liga. El jugador que actualmente milita en Los Lakers llegó a una impresionante marca.

Durante esta edición 2021-22, donde se celebra la temporada 75, la competencia ha estado interesante, con varias sorpresas, algunas positivas y otras negativas. El equipo angelino forma parte de las decepciones debido a su rendimiento mostrado.

A pesar de tener una gran plantilla y contar con el ‘Big Three‘ conformado por Anthony Davis, Russell Westbrook y James, el nivel de juego no ha sido satisfactorio.

De momento, la franquicia de Los Ángeles se posiciona en el séptimo lugar de la Conferencia Oeste de la liga con un registro global de 17 partidos ganados y 18 perdidos.

Sin embargo, las actuaciones individuales logran sobresalir y en ese aspecto ‘LBJ’ se alza como uno de los nombres más destacados. Partido a partido intenta levantar a su equipo y aportar con los mejores números.

En el último juego del pasado martes 28 de diciembre los oro y púrpura derrotaron a los Rockets como visitantes. ‘Bron Bron’ aportó con 32 puntos, 11 asistencias y ganó 11 rebotes en 39 minutos en cancha.

Con esto, el ‘Rey’ alcanzó los 36.001 puntos anotados en toda su carrera como profesional en la National Basketball Association. De esta manera, se convirtió en el tercer máximo anotador en la historia. Revisa los cinco mejores:

Así, la superestrella de la NBA sigue pisando fuerte y escribiendo su nombre con fuego en los libros históricos. Próximo a cumplir 36 años, LeBron James va por los primeros lugares y buscará quedarse con la corona de los máximos anotadores.

Su próximo partido será este miércoles 29 contra los Memphis Grizzlies a las 22:00horas y, pudiendo aumentar su legado, espera ayudar a su equipo a seguir en la lucha.

The 3rd player in NBA history to reach 36,000 career points… @KingJames! #NBA75 pic.twitter.com/AqBlJRKiE5

— NBA (@NBA) December 29, 2021