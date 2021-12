Cartelera NBA: Revisa la programación de partidos para este miércoles 29 de de diciembre

La temporada 2021-22, correspondiente a la 75 de la NBA, sigue en curso y para este miércoles llega con una nueva programación de partidos. Tras una jornada de martes, a estas alturas los resultados son cada vez más decisivos de cara a las clasificaciones.

El primer duelo de la noche fue un triunfo de los Bucks sobre los Magic. Los actuales campeones se impusieron como visitantes y alcanzaron un 23-13 que los mantiene en el tercer lugar de la Conferencia Este. Para los de Orlando el panorama sigue complicado y son penúltimos de la tabla con un 7-28.

En Miami, los Heat consiguieron otro triunfo, esta vez ante los Wizards. Los miamenses se mantienen cuartos con un 22-13 y los capitalinos cayeron al octavo puesto con un 17-17 en el global. Para los locales, entre Duncan Robinson y Jimmy Butler sumaron 50 puntos, mientras que Tyler Herro fue el máximo anotador con 32 tantos.

Los Lakers volvieron a la victoria tras seis derrotas consecutivas. Los angelinos lograron demostrar superioridad ante los Rockets y con un marcador favorable lograron un 17-18 que los ubica séptimos del oeste. En tanto, los de Houston son últimos de la tabla con un 10-25. LeBron James aportó con 32 puntos, 11 asistencias y 11 rebotes para la victoria.

La sorpresa de la noche fue el tropiezo de los Warriors en casa contra los Nuggets. Los ‘guerreros’ sumaron un negativo para su récord 27-7 y, siendo primeros en la Conferencia Oeste, no logran escaparse de sus perseguidores. Para los de Denver resultó ser un duelo clave que les permitió inclinar el global a 17-16 posicionándose quintos.

32 PTS, 11 REB, 11 AST 👑

Brodie: 24 PTS, 12 REB, 10 AST 😤@KingJames and @russwest44 record triple-doubles to power the @Lakers in their victory! pic.twitter.com/gU381Pb7pX

— NBA (@NBA) December 29, 2021