Cartelera NBA: Revisa la programación de partidos para este jueves 30 de diciembre

La NBA no se detiene y para este jueves nos ofrece una programación con nuevos partidos que mantendrán en alto la emoción de la competencia. Luego de una jornada de miércoles que dejó resultados interesantes, los diferentes equipos tienen cada vez menos margen de error.

El partido entre los Celtics y los Clippers resultó ser bastante parejo y se definió en los últimos minutos del partido a favor de los angelinos. Los de Boston cayeron como locales y llevan un registro de 16-19 que los mantiene décimos. En tanto, los ganadores del juego alcanzaron un 18-17 que los ubica sextos.

En Chicago los Bulls se hicieron respetar como locales y se quedaron con la victoria frente a los Hawks. Los ‘Toros’ siguen a paso firme en el segundo lugar del este con un 22-10. Por su parte, los de Atlanta registran en el puesto 12 de la tabla con un 15-19.

Uno de los partidos a tener en cuenta era el de los Grizzlies contra Los Lakers. Los osos se impusieron como locales y llegaron a un 22-14 que los ubica cuartos en el oeste. Ja Morant destacó con un aporte de 41 puntos para la victoria de su equipo.

Los oro y púrpura volvieron a caer y si bien se mantuvieron séptimos, no encuentran una mejora en su nivel de juego. La franquicia de Los Ángeles atraviesa un complicado momento en su juego colectivo y la figura de LeBron James no resulta lo suficientemente determinante para levantar al equipo.

En Arizona también hubo acción y los locales triunfaron ante los Thunder. Con esto, los Suns se acercan al primer lugar de la Conferencia Oeste con un 27-7, igualando el global de los punteros. Los de Oklahoma, por otra parte, siguen mal en el penúltimo puesto de la tabla con un 12-22.

El duelo de los Spurs vs los Heat fue suspendido por bajas, tanto por lesiones como por protocolos covid.

Devin Booker erupted for 38 points in the @Suns win, marking his 3rd game with 30+ in his last 4 games! #ValleyProud pic.twitter.com/Vhg6Te4r5N

— NBA (@NBA) December 30, 2021