Cartelera NBA: Revisa la programación de duelos para este miércoles 22 de diciembre

Ya es mitad de semana y la NBA continúa el curso normal con su programación de partidos que para este miércoles contempla nuevos atractivos duelos. La cartelera de martes nos dejó resultados a tener en cuenta, sobre todo en los puestos de mitad de tabla.

Los primeros en ver acción fueron los Knicks, que vencieron a los Pistons en el Madison Square Garden. Los locales volvieron a la victoria que los deja con un 14-17 en el puesto 12. En tanto, los de Detroit siguen en el fondo de la misma Conferencia Este con un 5-25.

Quien también saltaron al pabellón fueron los Heat, que lograron imponerse a los Pacers por 29 puntos de diferencia. Los miamenses se mantienen peleando en la cuarta posición con un 19-13, mientras que los de Indiana aparecen en puesto 13 con un 2-25.

Más tarde, y cerrando la jornada, Los Lakers no pudieron ante los Suns en el Staples Center. Los angelinos registraron su tercera derrota consecutiva y de momento llevan un registro de 16-16. A pesar de la caída, se mantiene séptimo en la Conferencia Oeste. Su rival, los de Phoenix, siguen a paso firme con esta victoria llegaron a un 25-5 que los eleve en lo alto de la tabla.

LeBron James fue el máximo anotador del juego, con 34 puntos. Dio dos asistencias y se quedó con siete rebotes en 34 minutos de juego. A pesar de sus esfuerzos, parece que ser que ni ‘LBJ’ ni todo el ‘Big Three’ son suficiente para mejorar el nivel de los oro y púrpura.

Revisa todos los resultados de martes:

🔥 LeBron is up to 34 points on TNT 🔥

6 minutes left pic.twitter.com/KNp5fZ4iyI

— NBA (@NBA) December 22, 2021