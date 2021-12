Toronto Raptors tiene la camiseta más bonita en la historia de la NBA

Un grupo de expertos y fanáticos de la NBA realizaron un análisis para elegir la mejor camiseta en la historia de la liga y destacaron una antigua indumentaria de los Toronto Raptors.

Se trata de una polera que utilizaron jugadores como Vince Carter y Tracy McGrady en la temporada de 1998-99. Según la votación, la franquicia de Canadá utilizó una de las vestimentas más destacadas, superando incluso a la de los Bulls con Michael Jordan.

Fue una semana de participación en la que dijeron presente periodistas, exjugadores, influencers, especialistas de la liga y celebridades europeas.

La ganadora obtuvo un 18,8% de los votos y en el segundo lugar aparece la franquicia de Chicago con su camiseta de la temporada 1995-96 que obtuvo 14,1%.

La votación se dividió en mitades iguales. El voto de los fans ha contado el 50 por ciento de los resultados finales mientras que la lista de expertos completó el otro 50 por ciento.

Cabe mencionar que esta actividad es una iniciativa del NBA 75 Euro, una instancia donde los seguidores del continente europeo pueden realizar diferentes ránking.

Esta misma asociación anunció a “la mejor dinastía de la NBA de todos los tiempos“, teniendo como ganadores a los toros con el 46% de los votos. En esta oportunidad se reconoció al plantel de los Bulls de 1995-98.

Todas estas acciones especiales se llevan a cabo en el marco del 75 aniversario de la National Basketball Association. De esta manera, ya se decidió la camiseta más bonita, la utilizada por Toronto Raptors en 1998-99.

🥁 Presenting the winner of our all-time NBA jersey vote…

🦖 This unforgettable @Raptors classic!

🖼 So iconic it belongs in a gallery!

#NBA75EuroVote pic.twitter.com/aTuSg28BCQ

— NBA UK (@NBAUK) December 21, 2021