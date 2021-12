Cartelera NBA: Revisa la programación de los duelos para este martes 21 de diciembre

La temporada 2021-22 de la NBA sigue en desarrollo y para esta noche de martes llega con una nueva programación de atractivos duelos. El comienzo de semana dejó seis resultados importantes que marcan la tendencia en las tablas de cada Conferencia.

En el primer partido del lunes, los Celtics cayeron como locales ante los 76ers. Con esta derrota, los de Boston cayeron del séptimo al noveno lugar, quedando complicados en los puestos de clasificación con un registro de 15-16. En tanto, los de Filadelfia subieron al sexto lugar con un 16-15.

Joel Embid, el pívot camerunés de 27 años convirtió 41 puntos, dio cinco asistencias y ganó 10 rebotes en 40 minutos de juego. El número 21 fue clave para la victoria de su equipo fuera de casa.

Los Bulls también vieron acción y se impusieron ante los Rockets en el United Center. Los toros aprovecharon la localía y se mantuvieron firmes en el segundo puesto del este con un 19-10. Por otra parte, los de Houston siguen en un mal momento que los tiene penúltimos del Oeste con un 10-21.

A medianoche, los Warriors lograron una victoria al recibir a los Kings. Los visitantes se mantienen con un juego irregular y de momento se posicionan onceavos de la Conferencia Oeste con un registro de 13-19. Al frente, los locales se mantienen peleando para no ceder terreno en la tabla y seguir de cerca al líder. Por ahora, mantienen un registro de 25-6 que los ubica segundos.

Cabe mencionar que la escuadra de San Francisco volvió a jugar en el Chase Center luego de cinco partidos. Stephen Curry se reencontró con su público y fue ovacionado en casa tras batir el récord del mejor triplista de la historia en la liga.

🔥Joel Embiid with a HUGE GAME in the @Sixers win!

41 PTS, 10 REB, 5 AST, 4 BLK, 2 STL pic.twitter.com/r471bTMV01

— NBA (@NBA) December 21, 2021