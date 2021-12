Cartelera NBA: Revisa los duelos agendados para este domingo 19 de diciembre

La temporada regular de la NBA no se detiene y para terminar un nuevo fin de semana, llega con una cartelera de atractivos duelos para este domingo. Los resultados de la jornada sabatina mantienen en alto la emoción y la competencia está cada vez más interesante.

Uno de los partidos más atractivos era el de los Celtics contra los Knicks. Los de Boston se quedaron con una victoria como locales y logran un registro de 15-15 que los posiciona octavos en la Conferencia Este. En tanto, los neoyorquinos se mantuvieron en el puesto 12 de la misma tabla.

Más tarde, a partir de las 21:30 horas, se dieron dos marcadores que marcaron la sorpresa de la noche. Por una parte, los Nets, líderes del este, cayeron ante los Magic. A pesar de esta derrota, los de Brooklyn se mantienen firmes en lo más alto con un 21-9.

Por otra parte, en Canadá los Raptors se impusieron ante los Warriors. La franquicia de Toronto logró una importante victoria ante uno de los equipos más fuertes. Cabe mencionar que los de San Francisco no contaron con Stephen Curry y con esta caída bajaron al segundo lugar de la Conferencia Oeste con un registro de 24-6.

Cerrando la jornada de sábado, los Bucks cayeron como locales ante los Cavaliers. Los dueños de casa se presentaron con una corta plantilla de ocho jugadores y no contaron con su figura, Giannis Antetokounmpo por protocolo covid. De esta manera, los de Milwaukee aaprecen quintos con un 19-13, mientras que los Cavs se alzan hasta la tercera posición con un 19-12.

Revisa todos los resultados:

Richardson: 27 PTS

Tatum: 25 PTS

Brown: 23 PTS

