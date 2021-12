NBA: Brote de Covid-19 en los Chicago Bulls obliga a reagendar dos partidos

La pandemia del covid-19 que azota al mundo entero ha generado efectos en todos los deportes y esta vez los Chicago Bulls de la NBA se vieron duramente afectados, viéndose en la obligación de reagendar dos partidos.

En una liga tan competitiva, con poco descanso como es la NBA, además de ser un juego de mucho contacto, el virus provoca varios estragos. Esta vez fueron los Toros quienes se vieron perjudicados.

A pesar de que la National Basketball Association tiene estrictas medidas de cuidado, la franquicia de Illinois anunció 10 contagios nuevos. Entre los infectados aparecen sus figuras principales, Zach LaVine y DeMar DeRozan.

Coby White, Ayo Dosunmu, Matt Thomas, Javonte Green, Stanley Johnson, Troy Brown, Derrick Jones Jr y Alize Johnson, son los otros jugadores afectados.

Ante este escenario, desde la ‘Windy City’ solicitaron a la asociación postergar los encuentros agendados para esta semana debido a la cuarentena que mantiene gran parte de su plantilla.

En primera instancia, la NBA se mostró en negativa, asegurando que contaban con 9 jugadores, lo que es suficiente para presentarse a las fechas. Sin embargo, con el pasar de las horas hubo un cambio de decisión y un veredicto favorable para los Bulls.

Desde la organización descartaron una multa para la franquicia y comunicaron que los partidos de esta semana se reagendarán. Los duelos aludidos eran para este martes 14 ante los Pistons y el jueves 16 contra los Raptors.

Con esto, el equipo se ve altamente beneficiado, sobre todo si se considera su momento actual en la tabla de la temporada regular. De momento, los toros se ubican segundos en la Conferencia Este con un registro de 17-10.

Ahora, considerando la postergación de partidos por el brote de Covid-19 y la bandera blanca de tregua, Chicago Bulls tendrán su próximo juego ante Los Lakers el domingo 19 a las 17:30 horas.

The Chicago Department of Public Health had concerns about the Bulls continuing to play this week, and that played a part in the NBA decision, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 13, 2021