Cartelera NBA: Revisa los partidos para esta sábado 18 de diciembre

La NBA sigue su curso habitual en un nuevo fin de semana y para este sábado llega con una atractiva cartelera de duelos que comienzan desde temprano. Tras los resultados de viernes, la competencia se mantiene activa y emocionante.

Uno de los primeros duelos fue entre los los Magic y los Heat. La franquicia de Miami aparece en el quinto lugar de la Conferencia Este con un 18-12. Por su parte, los de Orlando sumaron su séptima derrota consecutiva y se posicionan penúltimos en la tabla con un 5-25.

Los Celtics cayeron como locales ante los Warriors. Los de San Francisco dominaron la mayor parte del encuentro y siguen firmes en el primer puesto de la Conferencia Oeste con un 24-5. En tanto, los de Boston se posicionan en el décimo lugar del este con un registro de 14-15.

Pero la noche de viernes también tuvo sorpresas. El primer marcador inesperado fue la caída de los Bucks ante los Pelicans. Los de New Orleans se impusieron como locales y alcanzaron un registro de 10-21 que los ubica en el puesto 13 de la clasificación. Los de Milwaukee, con esta derrota, seguirán luchando entre los primeros puestos y se mantiene terceros con un 19-12.

A la medianoche, Los Lakers no pudieron en la visita ante los Timberwolves. Los angelinos quedaron por debajo del marcador con 18 puntos de diferencia y luchan en la sexta plaza del oeste con un registro de 16-14. La escuadra local pudo sumar una victoria y meterse en los puestos claves, como novenos y un 14-15.

Revisa todos los resultados:

